Come ogni anno, la festa della mamma arriva puntuale la seconda domenica di Maggio, e con lei le conseguenti preoccupazioni per il regalo. Ideare una sorpresa per la propria mamma non è certo un compito facile, soprattutto se ormai si vive fuori casa.



Per ogni personalità, noi di Panorama.it abbiamo stilato varie proposte da cui prendere ispirazione per ogni tipo di mamma: da quella attenta all'ultima tendenza a quella che non riesce a rinunciare a un grande classico.

Per la mamma attenta allo stile, una borsa è sempre la scelta giusta, si può perciò optare per le nuove bag di Sézane, la borsa Gardenia di AtelierC. Firenze o il secchiello di Vicario Cinque. Se parliamo invece di una mamma attenta ai dettagli, non può non amare i gioielli di Roberto Coin, se invece ha uno spirito giovane e ironico gli orecchini di Bea Bongiasca sono l'opzione perfetta. Per la mamma sportiva, che non ama indossare tacchi, le sneaker Valsport sono l'ideale mentre per la mamma che ama le occasioni eleganti si può optare per le scarpe Malone Souliers, dal design originale e particolare.

Sézane