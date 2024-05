Festa della mamma; le idee per una vacanza regalo

Casa Fantini sceglie di pensare non solo alla mamma ma anche alla figlia. Ecco quindi il pacchetto previsto per una giornata tutta al femminile in famiglia:

Pernottamento e Prima Colazione

Aperitivo di Casa Fantini

Frutta fresca in camera + welcome letter

Regalo di Casa Fantini, piccolo omaggio in camera all’arrivo (Zainetti o borracce di Casa Fantini)

1 Trattamento benessere “Mother & Daughter time” (massaggio relax di 60 minuti) per persona

Momento relax dopo il massaggio con tisana in giardino

LAKE TIME WELLBEING EXPERIENCE

SPA en suite & BENESSERE lake timeIl concept ‘lake time’ trova la sua espressione anche nel benessere, qui declinato in modo da poter essere un’experience a 360° nell’assoluta privacy della vostra camera, in una delle suite o su una delle terrazze della casa accompagnati dalle vibrazioni del lago.Nei suoi bagni, tutti dotati di cabina doccia con vero e proprio hammam e cromoterapia, casa Fantini ha scelto la linea Tranquillity TM di Comfort Zone, sistema aromatico nutriente che, grazie ad un blend esclusivo di oli essenziali, aiuta a controllare lo stress e a riscoprire un profondo senso di tranquillità e benessere lasciando la pelle delicatamente profumata. I contenitori sono realizzati seguendo il progetto “refill”, che promuove una bellezza sostenibile utilizzando flaconi ricaricabili che evitano dispersione di plastica nell’ambiente.Comfort Zone firma anche un’esclusiva selezione di trattamenti:Lake Time Signature: utilizza le tecniche di linfodrenaggio con movimenti ad azione drenante che si trasformano in una danza sul corpo al ritmo delle onde del Lago d’Orta, creando il perfetto rituale Lake Time. Durata 60 minuti.Casa Fantini Touch: rituale rilassante e armonizzante con manualità bioenergetiche per una profonda distensione e riarmonizzazione posturale e mentale. Durata 60 minuti.Lago d’Orta Hot Stone Ritual: rituale con pietre calde del lago d’Orta e oli essenziali che allevia il dolore muscolare e favorisce una distensione profonda. Durata 60 minuti.Su richiesta vengono organizzate sessioni di yoga (individuale e di gruppo) in perfetta armonia con i ritmi del lago, al sorgere del sole o al tramonto, tra i profumi del giardino fronte lago o su una delle terrazze con vista sull’Isola di San Giulio.