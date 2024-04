Pierre-Louis Mascia debutta con la sua prima sfilata a Pitti Uomo

Pierre-Louis Mascia debutta a Pitti Uomo 106 con la sua prima sfilata in collaborazione con Pitti Immagine. Il marchio francese, ormai presenza fissa da molte stagioni al Pitti, per la collezione Primavera Estate 2025 darà vita per la prima volta a una sfilata co-ed in una location suggestiva ancora da svelare.

Illustratore di formazione, Mascia è originario di Tolosa, in Francia. Il designer lancia la sua linea omonima nel 2007 partendo con i foulard, per poi svilupparsi nel tempo fino ad approdare nel mondo del pret-à-porter. Celebre per i suoi motivi intricati e i tessuti, Mascia realizza linee pulite che vengono messe in risalto grazie al turbinio di colori che caratterizzano le stampe.

Così commenta il designer francese: «Sono molto felice di presentare la mia collezione in questo format per me inedito proprio a Pitti, che in questi sedici anni è stato fondamentale per lanciare molte delle mie collezioni. È una grande opportunità per trasmettere il mio amore per ciò che è bello e per esprimere la mia visione creativa che racchiude natura, cultura, arte e moda; farò del mio meglio per creare qualcosa di veramente unico e inaspettato.»

Anche Antonio Cristallo, Direttore Commerciale e Sviluppo di Pitti Immagine, commenta con gioia l'annuncio: «Il progetto-evento ideato da Pierre-Louis Mascia per il prossimo giugno ne riflette il profondo legame con Firenze e Pitti Uomo. Fin da subito, abbiamo creduto nell’unicità della sua visione: una cifra stilistica forte, il tratto inconfondibile delle sue collezioni, tra grafismi e stampe floreali, ricerca d’archivio e materiali eccellenti. Siamo felici di celebrare Pierre-Louis a Firenze»