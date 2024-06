La Dynamic Attitude di Pitti Uomo 106

Un uomo sportivo e amante dell’innovazione che non rinuncia però alla moda: Dynamic Attitude è la sezione del Pitti che racchiude tutti quei marchi amanti della libertà che uniscono sport e streetwear, dando vita a capi tech dal gusto moderno. Qui la libertà di movimento viene sempre messa al primo posto, senza dimenticare però le ultime tendenze. Tra nuovi brand innovativi e grandi nomi storici, scopriamo chi è approdato quest’anno alla Fortezza da Basso per la 106ª edizione di Pitti Uomo.

(Aeronautica Militare) Aeronautica Militare atterra in fiera per presentare l’esclusiva Capsule Collection NAT24 nata per celebrare il ritorno delle Frecce Tricolori negli Stati Uniti e in Canada. Cristiano di Thiene S.p.a., azienda licenziataria del marchio, realizza uno speciale CrewKit, ovvero un mini guardaroba che riflette lo stile rigoroso ma moderno delle Frecce Tricolori. Accompagnata dagli iconici accenti tricolori, la collezione è composta da felpe, t-shirt, polo, pantaloni, cappellini e sneakers, pensate e dedicate al tempo libero dei piloti.

(Gianni Lupo) Gianni Lupo nasce nel 2013 dalla creatività di Gianni Jia, con l’idea di vestire l’uomo in ogni momento della sua giornata senza mai rinunciare al jeans. Per raggiungere e perseguire questo obiettivo nel corso degli anni il brand si è sempre mostrato attento alle esigenze di mercato, così ancora oggi sta portando avanti la collaborazione con REPREVE, azienda leader nella produzione di fibre sostenibili ricavate dalle bottiglie di plastica, con cui produce denim in cotone misto elastan (eco-nylon) riciclato. La nuova collezione estiva si ispira agli anni ’60 e ’70, prendendo in prestito i colori e i motivi di quei tempi e riproponendoli su completi moderni e brillanti. La palette si bagna di tonalità come il bordeaux e il tabacco, ma anche di lilla e di arancione.

(Gas) GAS nasce nel 1984 con l’intenzione di diventare il brand a cui bussare quando si è alla ricerca di autenticità e modernità. Oggi possiamo dire che ha raggiunto il suo obiettivo, diventando un punto di riferimento nel mondo del denim. Il 2022 lo vede affrontare un grande rebranding volto a inserirsi nel panorama giovanile, con l’obiettivo di realizzare capi casual ma allo stesso tempo trendy. Nella nuova collezione questa chiave di lettura è lampante, la SS25 è caratterizzata da un'estetica pop che da vita a look freschi e vivaci mentre il denim sposa le chiare tonalità del cielo in una proposta contemporanea.

(Garmont Uncharted) Garmont Uncharted debutta a Pitti Uomo 106 presentando un nuovo progetto tutto all’insegna della sostenibilità, non dimenticando il forte legame con lo stile street che il marchio coltiva da tempo. Per l’occasione debuttano 9.81 Urban Engage e 9.81 Urban Speed: la prima, avventurosa dal battistrada VIBRAM Durmast (esclusivo Garmont), la seconda, una versione rinnovata di un modello running degli anni ’90, particolare e accattivante per la sua chiusura.