Paris Fashion Week: azzurro Valentino

Dopo una breve parantesi milanese, Pierpaolo Piccioli torna a Parigi a presentare il suo menswear. Le Ciel - questo il titolo della collezione per il prossimo autunno inverno - è un’esplorazione del colore blu, in tutte le sue sfumature, a partire da quella brillante del cielo.

Storicamente associato alla figura maschile, specialmente a partire dal secondo dopoguerra quando negli Stati Uniti una massiccia campagna di marketing ha fatto sì che la tonalità fosse posta in antitesi al rosa, il blu diventa, per Valentino, il colore della libertà di scegliere.

Pierpaolo Piccioli sceglie ancora una volta di sovvertire simboli e regole. La collezione diventa così pretesto per ridefinire non solo l’azzurro, ma anche l’idea stessa di abito formale. Il suo classicismo non viene spogliato, ma piuttosto visto con uno sguardo contemporaneo, aperto a un nuovo mondo attraverso silhouette più rilassate, volumi e tessuti che rompono con la tradizione. Il layering è alla base dello styling, con cappotti oversize, gilet e giacche, accompagnati da dolcevita colorati che spezzano la monotonia, allungano le forme, ed esprimono personalità.

La sartoria è resa contemporanea e abbraccia la visione del menswear contemporaneo - morbido, intuitivo, romantico - anche grazie all’accattivante scelta cromatica. Il lilla, il verde brillante, il pesca fluo e il rosso ciliegia fanno la loro comparsa sotto strati di capispalla dai colori naturali o compaiono in primo piano su blazer e pantaloni abbinati. Il bianco, l'avorio, l'oliva, il grigio e il nero caratterizzano la collezione nei codici più classici dell'abbigliamento formale e l'azzurro, naturalmente, ha il suo momento, un'ancora che fa capolino nei dettagli dei capi o copre interamente gli abiti.

La selezione di accessori per la stagione completa l'abbigliamento formale contemporaneo attraverso silhouette rilassate e codici iconici della Maison. Sui bauletti e sulle borse cross body, il nuovo dettaglio VLogo è sofisticato e funzionale, mentre le scarpe sono ibride e fondono ispirazioni diverse in un design raffinato.