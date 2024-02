Cosa aspettarsi durante la Milano Fashion Week

Cinquantasei sfilate fisiche, di cui due doppie, cinque digitali, 67 presentazioni e 26 eventi. L’appuntamento con la moda donna autunno inverno 2024-25 si presenta ricco di possibilità, tra debutti e attesi ritorni.

È il caso di Marni ed Elisabetta Franchi, di nuovo in calendario sfilate, ma anche di Feben (supported by Dolce&Gabbana) e Sagaboi, al loro debutto nel capoluogo. Non solo questa edizione della Milano Fashion Week segna il debutto di Walter Chiapponi come direttore creativo di Blumarine, Adrian Appiolaza, direttore creativo di Moschino e di Matteo Tamburini, direttore creativo di Tod’s. Tra gli eventi culturali della settimana, si inaugura la mostra Jurgen Teller, i need to live presso la Triennale di Milano, visitabile fino al primo aprile.

«La Milano Fashion Week rappresenta un momento prezioso di incontro e scambio culturale, un laboratorio di idee e visioni, il frutto di un lavoro collettivo che mescola creatività, saper fare e passione» ha raccontato Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. «Il calendario conferma la vivacità del nostro sistema e la sua rilevanza sul piano internazionale nell’essere non solo specchio del tempo, ma anche nel delineare nuovi scenari per la nostra industria e la società. Siamo felici che tutti gli operatori del settore possano godere di una proposta di sfilate, presentazioni ed eventi particolarmente ricca e varia, e che Camera Nazionale della Moda Italiana possa contribuire anche attraverso i numerosi progetti che promuove all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dei nuovi brand. Il nostro Fashion Hub, con la sua apertura al pubblico, testimonia il rapporto unico tra la moda e la città che vive durante la fashion week uno dei momenti più importanti e felici».