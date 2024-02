Le dieci migliori creme viso per combattere il freddo

Vento gelido e temperature secche sono i peggiori alleati per la pelle, bisogna perciò correre ai ripari al più presto per prevenire rossori o brutte screpolature. Per prima cosa, è indispensabile indossare la crema al mattino, sia per lui che per lei, - soprattutto se la giornata inizia alle prime ore del mattino dove il freddo è pungente - e far riposare la pelle la sera con una crema rimpolpante. Anche chi ha la pelle grassa non deve sottovalutare il periodo, ma utilizzare sempre una crema idratante almeno per la sera.

Abbiamo racchiuso in questa gallery i nostri consigli sulle migliori creme idratanti.