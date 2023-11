Undici creme idratanti per affrontare i mesi più freddi

Con l’arrivo del freddo, le esigenze della nostra pelle cambiano. In inverno, la combinazione di temperature più basse all’esterno e l’utilizzo dei riscaldamenti al chiuso provoca infatti una diminuzione dell’umidità nell’aria e, di conseguenza, a una maggiore evaporazione dell’acqua dalla pelle. Non solo, il vento freddo può danneggiare la barriera cutanea naturale, rendendo la pelle più vulnerabile all'irritazione e all'infiltrazione di agenti esterni dannosi.

Piccoli cambiamenti nella skincare quotidiana possono aiutare la pelle a far fronte a questi cambiamenti stagionali e garantire una barriera cutanea sana. La scelta di un ottimo prodotto idratante è una parte essenziale di un'efficace routine invernale per la cura della pelle, specialmente quella secca. Cambiare la crema idratante abituale con una leggermente più densa e nutriente aiuta ad assicurarsi che la pelle riceva l'idratazione e l'umidità di cui ha bisogno.

La crema Hydrance di Avène - nella sua versione «ricca» - promette 24 ore di idratazione, grazie all’azione del complesso idratante brevettato di principi attivi Cohederm. La sua consistenza ricca e non appiccicosa lascia la pelle elastica, piena di comfort e "dissetata" per tutto il giorno, mentre il suo profumo delicato risveglia i sensi. È invece firmata Bionike la crema Defence Hydractive, un trattamento idratante e detossinante, con Hyaluron-pro, complesso di acido ialuronico a diversi pesi molecolari, garantisce idratazione continua fino a 48 ore in tutti gli strati dell’epidermide.

Aquagel di Collistar, arricchita con acido ialuronico e ceramidi, assicura un'idratazione intensa e multi-livello. La formula è inoltre arricchite con Inulina, un prebiotico naturale in grado di preservare il microbioma cutaneo nutrendone selettivamente la flora batterica e contribuendo al corretto funzionamento della barriera epidermica. Con il 40% di aloe vera, la crema viso idratante Equilibra è formulata con componenti vegetali selezionati. Priva di paraffina e di oli minerali, idrata e protegge con delicatezza la pelle del viso.

Hyaluronic Moisture, la crema idratante intensiva con texture leggera e rapido assorbimento di Isdin aiuta a prevenire e ridurre i segni dell’età per una pelle morbida e radiosa. Con oltre l’88% di ingredienti naturali, garantisce una pelle più luminosa, fresca e riposata a un mese dall’utilizzo.

Promette un aspetto giovane e radioso, l’idratante anti-età Age Defense Signature Cream Serum di Dr. Villy Rodopoulou. Arricchita con alghe brune per un’idratazione profonda e una protezione antiossidante, la crema è arricchita con vitamina E e fosfolipidi che rafforzano la pelle contro i fattori di stress, mentre il lievito di aspergillus favorisce il rinnovamento cellulare per una carnagione più liscia. Infine, l’estratto di spirulina e le proteine del sesamo arricchiscono, migliorando la consistenza e l’elasticità.

Dedicata alle esigenze maschili, la crema viso idratante e opacizzante di L’Erbolario agisce sui principali segni dell’età. La sua efficace formula antiage contiene acido ialuronico ai tre pesi molecolari, acido succinico e gli estratti di lentisco e mirto che donano una straordinaria carica di idratazione e compattezza alla pelle.

La crema nutriente multiattiva Restructuring Cream 24H di Miamo agisce sulle principali cause dell’invecchiamento riducendo visibilmente le rughe e restituendo turgore, elasticità e compattezza alla pelle. Capace di risponde anche alle necessità delle pelli più esigenti, la crema è ricca in ingredienti funzionali con azione antiossidante, riparatrice e rigenerante. Lo squallore e l’acido ialuronico, ad esempio, assicurano il giusto grado d’idratazione, migliorando l’elasticità della pelle.

Trattamento anti-età globale per il viso, La Crème Voluptueuse di Lierac corregge i segni del tempo: rughe, linee sottili, macchie scure, perdita di tono, luminosità, elasticità e densità, disidratazione. La sua texture in crema ricca e ultra-confortevole avvolge la pelle in un velo di morbidezza.

Grazie ai polifenoli d’uva di Viniderm, la crema Alba di LeLang Skincare è un’innovativa entità che risveglia la tonicità della pelle e contrasta i radicali liberi. Gli ingredienti attivi di Alba lavorano in sinergia per contrastare la degradazione dei tessuti, l’assottigliamento del derma, danno così vigore e tono alla pelle sin negli strati più profondi.

Rinfrescante ed energizzante, la crema leggera Eau Termale di Uriage contribuisce a proteggere l'epidermide dagli effetti nocivi dell'inquinamento urbano. Non solo, arricchita con acqua termale aiuta a ricostruire la barriera cutanea per mantenere un livello d'idratazione ottimale e permette di riformare il film idrolipidico e di liberare progressivamente gli agenti idratanti contenuti nella sua formula.