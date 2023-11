Cinque creme mani per affrontare l'inverno

Le nostre mani sono particolarmente delicate. Molti non sanno che, non possedendo ghiandole sebacee, l’epidermide delle mani è due volte più sottile rispetto a quella del viso e di conseguenza il freddo la rende secca e ruvida più facilmente. Il calo delle temperature porta infatti a un deficit di idratazione. Affidarsi a una buona crema può aiutare a preservare e riparare il film idrolipidico dell’epidermide, mantenendole sane anche d’inverno.

La crema mani concentrata Cold Cream di Avène nutre e offre un’alta protezione per le mani rovinate da aggressori esterni. Adatta dai 2 anni in su, con la sua texture avvolgente e la sua fragranza leggera la crema lascia le mani morbide, con un finish non grasso e non appiccicoso. Merito dell’acqua termale Avène con le sue proprietà lenitive, addolcenti e riequilibranti, ma anche di un tradizionale mix di ingredienti derivati dalla farmacopea francese, tra cui cera e grassi.

Arricchita con olio di Argan - ricco di Vitamina E, Vitamina A, acidi insaturi e Omega 3 - la crema mani di Leocrema è un alleato di bellezza per na pelle straordinariamente morbida e setosa. La sua profumazione accarezza le mani con una nota calda ed avvolgente. Si assorbe rapidamente donando alle mani un immediato benessere.

Pensata per pelli secche e screpolate, la Crema Mani Nutriente di Biopoint propone un trattamento completo per le mani che nutre intensamente e protegge la pelle particolarmente secca e screpolata. L’utilizzo della crema produce un sottile strato protettivo ricco di principi attivi, e dona una sensazione di comfort immediato alle pelli disidratate e irritate, regalando vellutata morbidezza anche alle pelli più ruvide. L’azione rivitalizzante ristabilisce il fragile equilibrio della pelle sensibilizzata dalle temperature più fredde, da lavaggi frequenti o da detergenti aggressivi.

Arricchita con burro di karitè (5%) e olio d'oliva della Provenza, la crema mani Légère Karité Cipriato di L’Occitane, con la sua texture vellutata aiuta a nutrire, proteggere ed ammorbidire la pelle. Le mani sono avvolte da un sentore delicato e riconfortante ispirato all'incontro tra la noce del karité e il legno d'ulivo dove sfaccettature cipriate e cremose si mescolano a note verdi e delicate.

Specificatamente formulata per nutrire e riparare le mani, anche quelle più secche e danneggiate, Topialyse Mains di SVR Laboratoire Dermatologique offre una super concentrazione di attivi dermatologici e della tollerabilità elevata. Con il 27% di fase grassa ricca di Omega 3,6 e 9, e il 7% di burro di karité, ripara e ricostituisce la barriera cutanea, mentre nutre e allevia intensamente la pelle.