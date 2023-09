Beauty: i prodotti essenziali da portare in borsa

Nonostante il caldo torrido non voglia ancora abbandonarci, le nuove riunioni su skype, la campanella che risuona nei corridoi delle scuole e le lunghe code che caratterizzano gli orari di punta sembrano proprio ricordarci che l’estate è finita e la vigilia di un nuovo anno si sta avvicinando.

È sicuramente difficile prenderla con filosofia, ma un modo per consolarci possiamo trovarlo! Che siano prodotti per rallentare la dipartita dell’abbronzatura, balm per idratare le labbra tormentate dal sole o semplicemente creme per contrastare le giornate calde, tornare ad avere una beauty routineè tra le cose principali per affrontare la nuova stagione con sicurezza. Ottenere una pelle sana è infatti frutto di cura costante e impegno, perché di sicuro non si vedono miracoli.

Così, quando al mattino la sveglia suona presto e si corre per non arrivare in ritardo al lavoro, entrano in gioco i prodotti mini size! Perfetti da avere sempre in borsetta per ogni evenienza, come il nuovo balsamo occhi Nuxe che dona luminosità istantanea dal dolce profumo di gelsomino. Avène invece ha sviluppato un balsamo labbra ristrutturante composto per il 96% da ingredienti di origine naturale che favoriscono un’idratazione a lungo termine. Tra i grandi essenziali ci sono sicuramente le salviette opacizzanti, fondamentali dopo una corsa per non perdere la metro, famose quelle prodotte da Shiseido, in confezione da 100. Scommetto che succede a tutte, prima o poi, di notare improvvisamente il collo del piede disidratato, proprio quando scegliamo di indossare i nostri tacchi preferiti. A questo punto non c’è prodotto più comodo dello spray idratante di Bionike, latte corpo che si asciuga velocemente e salva le nostre gambe. È anche buona abitudine tenere sempre in borsetta un pacco di salviette struccanti per schivare ogni emergenza, come quelle all’acqua di rose di Leocrema.

Lo stick lanciato da Milk Makeup sta diventando un vero must-have, perfetto per dare un tocco di colore alle guance e le labbra in un colpo solo. Come lui, irrinunciabile il lip injection rimpolpante di Too Faced che garantisce un effetto a lunga durata, disponibile in quattro varianti di intensità. Necessario nel nostro beauty da ufficio anche il BADgal Bang! mascara di Benefit Cosmetics che assicura ciglia scure e inarcate. Sempre di Benefit, il gel fissante 24-HR Brow Setter per sopracciglia è sicuramente da aggiungere alla lista di articoli da comprare, perché quando in momenti di sconforto porteremo le mani al viso, le sopracciglia rimarranno sicure e stabili.