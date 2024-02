La moda dell'anno del Drago

Unico animale mitologico dell’oroscopo cinese, il Drago - nella declinazione materica del legno - rappresenterà il nuovo ciclo lunare. Sarà il 10 febbraio il giorno ufficiale d’inizio dell’anno del Drago di legno e già in tutto il mondo si preparano i festeggiamenti. Anche la moda che, dal lusso all’high street, appare sempre più interessata a celebrare la ricorrenza, con collezione create ad hoc che riprendono l’animale o i colori a lui associati.

Combinando elementi tradizionali e stile contemporaneo per l'anno nuovo, i brand danno vita a capi che giocano con texture e materiali, impreziosendo capi cult con le sfumature dell’oro e del rosso lacca, creando un connubio di eleganza e simbolismo. Un autentico omaggio al ricco folclore cinese, in cui il drago è venerato come una creatura sacra associata a buona fortuna e protezione.