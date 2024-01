Il 2024 è l’anno del Drago. Ecco cosa significa

Il 2024 secondo l’astrologia cinese è l’anno del Drago, ossia sarà sotto il segno del “drago verde di legno” (a differenza del prossimo anno del Drago nel 2036 che sarà sotto il “drago di fuoco”) e partirà dal 9 febbraio 2024 per terminare il 25 gennaio 2025. Il drago in oriente è un simbolo estremamente positivo perché, tra i tanti significati che lo riguardano, rappresenta la prosperità e il risveglio, ma soprattutto simboleggia la libertà. Quest’anno dunque avremo tantissime occasioni per attrarre abbondanza e per concentrarci su noi stessi con lo scopo di prenderci le nostre responsabilità e fare così spazio a nuove prospettive future su cui poter lavorare per evolvere.

Il Drago di Legno è associato alla Terra Yang, da cui eredita alcune delle sue caratteristiche tra cui onestà, affidabilità, indulgenza, calma, costanza, ed è inoltre collegato agli alberi ad alto fusto e alla foresta. Essendo di legno il suo colore è il verde: ecco spiegato perché il 2024 viene anche definito come l’anno del Drago Verde.

Il Drago è l’unica creatura mitologica dello Zodiaco cinese, che si basa su un ciclo di 12 anni e comprende 12 segni zodiacali, ognuno associato a un animale. Nell’ordine, i segni zodiacali cinesi sono topo, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Il Drago è il quinto segno zodiacale cinese. Le persone nate negli anni 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 o 2024 sono del segno del Drago. Le famiglie cinesi provano spesso a pianificare le gravidanze in modo che i bambini nascano nell’anno del Drago in quanto i nati sotto questo segno sono più dotati e hanno fortuna e ricchezze nella vita.

Dunque come andrà questo anno? Per chi è nato sotto questo segno, il 2024 non si prospetta particolarmente positivo né in amore né in ambito professionale, dove i draghi dovranno dimostrarsi pazienti e tenaci, resistendo di fronte a battute d’arresto e numerose sconfitte. Anche la salute andrà tenuta sotto controllo.Tuttavia a livello generale sarà un anno votato alla collaborazione, ma anche alla crescita e al progresso per via dell’elemento Legno associato a questo Drago.

Il Drago in generale è un segno ambizioso, un leader visionario dall’indole romantica che desidera il successo e non fatica a ottenerlo, anche nelle imprese più difficili. Ama le sfide, punta in alto, è competitivo, intraprendente, entusiasta, indipendente e generoso, molto orientato al lavoro. I draghi sono anche saggi e avventurosi, ma a volte possono risultare un po’ capricciosi e impulsivi. Dotati di grande senso dell’onestà, detestano gli ipocriti, si dimostrano impavidi ma talvolta anche prepotenti ed egocentrici. Queste sono caratteristiche che accomunano le diverse tipologie di draghi, i quali si differenziano a seconda degli elementi ad essi associati. Il Drago di Legno si distingue, per esempio, per la sua spiccata intelligenza e popolarità. A causa del suo carattere focoso non sempre è fortunato nelle relazioni intime, mentre negli affari fa fortuna con una rapidità impressionante.In Cina i draghi rimangogno uno dei simboli più forti e sono associati anche alla protezione, alla salute, all’armonia e alla fortuna; vengono posti al di sopra delle porte o sui tetti per bandire i demoni e gli spiriti maligni. Nessuno sa esattamente quando ebbero origine le leggende sui draghi, ma il simbolo risale almeno al 3000 a.C. Secondo una teoria, il leggendario drago cinese si è evoluto da antiche pratiche di adorazione dei totem. Gli antichi potrebbero aver creato draghi combinando gli attributi di diverse creature come tigri, serpenti, aquile e carpe.

Le persone nate sotto il segno del Drago possiedono una combinazione affascinante di sicurezza, indipendenza e idealismo. Sono saggi, avventurosi e spesso mostrano qualità di leadership carismatiche. Con un forte senso di integrità, respingono azioni disoneste e attirano ammirazione attraverso la loro vitalità e forza.

I draghi vengono rappresentati in diversi colori ed ognuno di loro rappresenta qualcosa di particolare:

Draghi rossi: il rosso è il colore più fortunato della Cina. Viene spesso utilizzato per decorare la casa/edificio e viene spesso utilizzato come colore predominante per matrimoni o eventi importanti. Il drago rosso simboleggia quindi la buona sorte.

Drago blu/verde simboleggia la rinascita, una nuova vita e la crescita delle piante.

Draghi gialli: fin dalle antiche dinastie imperiali, il giallo è stato considerato il colore reale. I draghi gialli erano un simbolo dell’imperatore. Rappresentavano saggezza, buona fortuna e potere.

Draghi d’oro: i draghi dorati sono associati a potenti divinità o ai raccolti, simboleggiano sempre ricchezza, prosperità, forza, raccolto e potere.