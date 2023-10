Swatch omaggia il Fifty Fathoms in una nuova collaborazione

Dopo il fortunato debutto, lo scorso marzo, del MoonSwatch - nato dalla collaborazione virtuosa tra Omega e Swatch - il marchio di orologeria svizzero ha deciso di celebrare un’altra icona, che quest’anno celebra i suoi 70 anni: il Blancpain Fifty Fathoms.

Dallo spazio alle profondità dell’oceano. L’orologio è infatti il primo nella storia capace di resistere alla pressione dell’acqua. Il suo ideatore, Jean-Jacques Fiechter era infatti un sub dilettante e membro di un club situato nel sud della Francia. Dopo un’esperienza in immersione dove non aveva valutato in modo corretto la capacità delle bombole a sua disposizione, ha ben pensato di lavorare alla progettazione di un orologio da polso affidabile e robusto che potesse aiutare i subacquei a cronometrare le loro avventure subacquee.

Guidato dalla propria esperienza, definì le principali specifiche che un orologio dedicato alle immersioni subacquee doveva soddisfare: perfetta impermeabilità, cassa antimagnetica, movimento a carica automatica, lancette e indici luminescenti in contrasto con il quadrante scuro, e una lunetta girevole protetta. Ne nacque il modello Fifty Fathoms (il nome è un riferimento a un passaggio in versione nella scena II dell'Atto I dell'opera di William Shakespeare La Tempesta).

Dopo la sua presentazione al pubblico nel 1953, l’orologio è presto diventato uno degli equipaggiamenti essenziali per il corpo francese dei Nuotatori da combattimento. E, di seguito, della Marina degli Stati Uniti. Nel corso del tempo, è diventato un orologio da immersione così apprezzato da essere indossato, tra gli altri, da Jacques-Yves Cousteau e dal suo team di sommozzatori nel film The silent world.

Con la nuova collaborazione Swatch rende omaggio a quest’icona grazie a cinque nuovi modelli, sempre restando fedele a sé stessa in modo divertente e giocoso. Denominata Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, la collezione fa riferimento agli orologi subacquei del marchio, la linea SCUBA. Gli orologi di questa collezione non limitata riproducono fedelmente tutti gli elementi distintivi della collezione Fifty Fathoms: grande impermeabilità, leggibilità eccezionale, movimento meccanico, lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica. Blancpain e Swatch si sono ispirati alle profondità marine per creare una collezione di cinque modelli Swatch. Ognuno di essi porta il nome di uno dei cinque oceani del pianeta blu: Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antarctic Ocean.

Come si addice ad un orologio subacqueo, il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è impermeabile fino a 91 metri. Si tratta di un altro riferimento a Blancpain: il nome Fifty Fathoms si riferisce al fathom, storicamente l’unità di misura della profondità nel mondo anglosassone. Cinquanta fathom equivalgono a 91 metri (o 300 piedi).

Il Bioceramic Scuba Fifty Fathoms è dotato di un movimento meccanico Swatch, il SISTEM51, il primo e unico movimento meccanico a produzione interamente automatizzata. Il meccanismo è antimagnetico, grazie alla sua spirale NivachronTM, e ha solo 51 componenti, fissati con una vite centrale e una riserva di carica di 90 ore. Nel 2013, il SISTEM51 ha rivoluzionato il mondo degli orologi automatici con il suo movimento a vista: «Il fronte indica l'ora, il retro racconta la storia».

In linea con questa idea, il retro di tutti e cinque i modelli presenta l'illustrazione di magnifici e colorati molluschi presenti in tutti e cinque gli oceani: i nudibranchi.

Tutti i modelli sono realizzati in Bioceramic, il materiale brevettato da Swatch e composta per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall'olio di ricino. Come espressione dell'impegno per la conservazione degli oceani, i cinturini NATO sono realizzati in materiale riciclato proveniente dalle reti da pesca recuperate dal mare.

Per i cultori della collezione Fifty Fanthoms, il modello Artic Ocean presenta un simbolo speciale sul quadrante: un trifoglio rosso su sfondo giallo con una croce bianca che lo attraversa. La scritta «No Radiations» è posta sotto il loro per per ribadire il messaggio. Negli anni Sessanta, i quadranti di questi orologi subacquei utilizzavano la dicitura per indicare che non contenevano radio. Da allora sono diventati oggetti da collezione molto ricercati. Oggi fanno parte del leggendario patrimonio della collezione Fifty Fathoms.

Un altro riferimento degno di nota si trova sul modello Antarctic Ocean dove un vero e proprio indicatore di contatto con l'acqua che ne rileva la presenza. Dal 1954, Blancpain ha aggiunto questa caratteristica ad alcuni dei suoi modelli destinati ai sommozzatori e alle unità militari. Posizionato a ore 6 sul quadrante, il sensore assicura che l'impermeabilità dell'orologio non sia stata compromessa dall'uso del sommozzatore precedente. Il cambiamento di colore del sensore indicherebbe una traccia di umidità.