Il viaggio nell'arte di Swatch continua

Swatch sceglie le rinomate gallerie Tate per diffondere a un pubblico sempre più vasto una nuovissima gamma di capolavori da portare al polso. La collaborazione, nata nell’ambito dello Swatch Art Journey, riflette l’essenza del marchio attraverso un viaggio nel tempo e nell’espressione di sé.

Le opere scelte per la collezione 2024 riflettono la capacità di superare i limiti, l’innovazione, la provocazione positiva e la gioia di vivere per cui Swatch è conosciuta in tutto il mondo. «Siamo entusiasti di collaborare con Swatch, un’organizzazione vicina al nostro modo di pensare, alla creazione di una serie di orologi che mostrano la ricca e variegata collezione della Tate a un pubblico sempre più vasto» ha commentato Hamish Anderson, CEO di Tate Enterprises.

Sette modelli che raccontano altrettante opere a partire da Turner’s Scarlet Sunset, che riprende uno dei più celebri dipinti di quello che è universalmente considerato come «il padre dell’arte moderna». L’orologio Swatch, in particolare, si focalizza su una scena iconica concentrandosi su luce e colore. Sul quadrante, l’uso creativo della ruota del calendario conferisce ulteriore profondità, e il sole cambia colore per un periodo di 14 giorni fino a quando non ricomincia il ciclo. Racconta quello «spettacolo magico che appare e scompare come un mondo», il secondo modello Chagall’s Blue Circus che con il blu vivo e vibrante di cinturino e quadrante fa rivivere il circo. Mentre una luna e un occhio in equilibrio sulle estremità delle lancette esprimono il dinamismo degli acrobati.

Miro’s Women and Bird in the Moonlight mette invece in risalto gli elementi di astrattismo e rimarca il colore grazie alla gioiosa disposizione dell’immagine sul quadrante e sul cinturino. Gli indici stampati sul vetro spiccano sull’opera d’arte aggiungendo profondità e dimensione. Leger’s Two Women Holding Flowers si concentra a sua volta sul colore audace e brillante mettendolo a fuoco su tutto il cinturino e il quadrante, dove tre lancette di colore diverso conferiscono ulteriore luminosità.

È dedicato a Matisse, artista visivo francese, ha contribuito a rivoluzionare l’arte all’inizio del XX secolo, il modello Matisse’s Snail che abbraccia la famosa immagine non solo sul quadrante, ma anche sul cinturino trasparente. Barns-Graham’s Orange and Red on Pink riflette al meglio la naturale gioia di vivere di Swatch e invita a immergersi in un tripudio di colori. Gli indici neri stampati sul quadrante, in particolare, esaltano la potente energia di quest’opera d’arte.

Infine — declinato anche nella versione Swatch Pay — il modello Bourgeois’s Spirals con il suo motivo a spirale simboleggia «il dare e l’abbandono del controllo, la fiducia e l’energia positiva».