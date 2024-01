Swatch sfida gli elementi con la collezione «Power of Nature»

Sempre più attento a quelle estetiche che hanno trovato popolarità sui social, la moda fa appello a tutti quei -core che sembrano capaci di riassumere stili di vita, come accadeva con i Paninari negli anni Ottanta. Ad affascinare e ispirare i maggiori brand - come raccontato anche durante la 105esima edizione diPitti Immagine Uomo - è il “gorpcore”, tendenza che prende il suo nome dall’acronimo di «Good Ol’Raisins and Peanuts» riferendosi al più classico dei mix energetici usati durante le escursioni.

Richiami alla natura - e ai suoi mutamenti - vestiti tecnici e accessori inediti sono alla base di questa nuova estetica che trova espressione anche nell’ultima collezione firmata Swatch, da oggi disponibile nei negozi e online. «Power of Nature» cattura la potenza della natura, attraverso modelli ispirati ai grandi spazi aperti, in grado di affrontare qualsiasi sfida. Cascate, deserti, montagne ghiacciate e foreste, con il loro fascino millenario, si esprimo attraverso le texture e i dettagli innovativi di quadranti e cinturini, fondendo praticità e bellezza.

I modelli «Waterfalls» (Splash Dance e Forze Waterfall) con l’esclusivo design del quadrante che rappresenta le gocce che cadono creano con una tavolozza di colori freschi, puliti e piacevoli. Un chiaro riferimento all’acqua di sorgente, capace di energizzare e tonificare corpo e anima. Le dune ondulate e maestose del deserto trovano invece espressione nel quadrante compatto con finitura sabbiata dei modelli «Desert» (Sunbaked Sandstone e Coral Dunes). I cinturini con texture a contrasto riflettono poi in modo sottile la complessità del terreno.



Il potere rilassante della foresta prende invece vita nei modelli «Forest» (By The Bonfire e Fall-iage) dove le casse e i cinturini grandi, audaci e robusti dai toni essenziali e terrosi costituiscono lo sfondo perfetto per i motivi maculati dei quadranti. La texture in rilievo ricorda le braci scoppiettanti di un falò, le foglie umide sotto i piedi, le gocce di pioggia sulle foglie e i minuscoli elementi dell’ecosistema che caratterizzano la foresta nel suo complesso.

Infine, «Icy Mountain» (Frostbloom e Good to Gorp) con le esclusive e intricate strutture dei quadranti a contrasto in tonalità ghiacciate rappresentano i dirupi rocciosi e le pareti a strapiombo, con i motivi del battistrada che mettono in risalto le superfici lisce e gelide. I quadranti a strati conferiscono inoltre profondità e prospettiva, mentre le casse e i cinturini in acciaio inossidabile e bioceramic completano l’aspetto leggero ma robusto.