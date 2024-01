Gli accessori protagonisti a Pitti Uomo 105

Manifestazioni di tendenze culturali e sociali, gli accessori rivestono un’importanza fondamentale per il mercato moda nel suo complesso. Le grandi maison del lusso si affidano infatti a borse, calzature e altri prodotti di piccola pelletteria per incrementare i ricavi, attrarre nuovi clienti e consolidare la loro presenza sul mercato. Di conseguenza, sono numerosi i brand che a Pitti Uomo 105 hanno deciso di presentare le loro linee accessories.

Piquadro

A partire da Piquadro che quest’anno celebra i primi 25 anni della sua linea «Corner». Per l’occasione, l’originale design è stato rivisitato e applicato a una serie di nuovi trolley e zaini, caratterizzati, come gli originali, da due angolari di gomma, sintesi di estetica e performance in perfetta coerenza con la filosofia di design del brand.

Valsport

Per il lancio della collezione autunno inverno 2024-25, Valsport, il rinomato marchio italiano di calzature, si immerge in un mondo di tonalità soft che offrono un rifugio consapevole, abbracciando uno stile di vita più lento e sereno. In questo scenario, la concezione di lusso si evolve dalla opulenza alle semplici possibilità di prendersi cura di se stessi, delle comunità e del pianeta. Le tonalità chiave della stagione includono grigi freddi, bianchi contrastanti, blu marino e verdi delicati, creando un design privo di abbellimenti che agisce come una boccata d'aria fresca nel panorama della moda.

Biagini

Si posa invece su un paesaggio artico l’immaginario Biagini per il prossimo autunno inverno. Un luogo freddo e glaciale dove il sole, posandosi sulla superficie innevata riflette creando meravigliosi contrasti e giochi di luce. Colori contrastanti costituiscono così la palette di collezione: blu profondo, nero intenso, azzurro ghiaccio, grigio acciaio, rosso avvolgente e viola penetrante. Tra le new entry, la briefcase Sand, realizzata in morbido pellame ingrassato. Una cartella da lavoro che unisce la funzione pratica di un oggetto utile all’eleganza delle linee e della struttura che la compone.