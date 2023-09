Le borse “must-have” del nuovo guardaroba invernale

La stagione invernale è alle porte, l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba e concedersi un gratificante shopping alla ricerca del nuovo look da sfoggiare, dei nuovi colori e volumi, e in particolar modo dei nuovi accessori di stagione. Scarpe e borse sono i veri “oggetti feticcio” degli outfit sia per l’uomo che per la donna, soprattutto in un momento storico come questo dove l’abbigliamento tende sempre più ad essere basico ed essenziale e l’accessorio diventa spesso il complemento che fa la differenza e definisce la cifra stilistica. Le aziende, d’altro canto, rivolgono molta importanza a questo segmento di mercato che quasi sempre rappresenta la percentuale più alta dei fatturati globali, soprattutto per le grandi Maison del lusso. E se le scarpe risentono maggiormente dei trend di stagione, le borse, le famose It Bag, rappresentano il vero e proprio oggetto del desiderio, una sorta di investimento (ed è proprio il caso di dirlo visti i prezzi inaccessibili ai molti) per un accessorio destinato a sopravvivere alle tendenze stagionali.

Non a caso, per questo autunno-inverno le grandi Maison del lusso si sono rifatte ai modelli classici dei propri archivi, rivedendoli nei colori e nei materiali ma mantenendo quello stile senza tempo ed elegante che li ha resi degli accessori iconici.

Your browser does not support the video tag. Alexander McQueen

Molto apprezzate le tracolline e le piccole borse bon-ton, rigide nella forma ma interpretate spesso in morbida pelle con effetti matelassé. La 30 Montaigne Avenue di Dior propone il suo emblematico motivo Dior Oblique e si impreziosice con una tracolla in scintillante catena dorata, mentre Louis Vuitton riedita la prima creazione di Nicolas Ghesquière, la GO-14, proposta con il motivo Malletage che altro non è che il classico rivestimento dell’interno dei famosi bauli della griffe. Anche Jimmy Choo propone un classico bauletto con tracolla in catena dorata e impreziosito dalla chiusura metallica effetto diamante, dal quale prende il nome il modello, che attribuisce un attitude soft-punk. McQueen, con la sua iconica Seal Bag, evoca l’heritage del brand in un mix di romanticismo dark ed eleganza classica, mentre in casa Versace è l’iconica Greca a determinare lo stile di casa con la borsa Greca Goddess. Linee più contemporanee e design minimalista per Prada Arqué, versione spalla o tracolla grazie a manici intercambiabili, che si contraddistingue per una forma a mezzaluna. Forme morbide e attitude più urbana per Squeeze, la borsa di Loewe capiente e understated, mentre Cos, con lo stesso attitude, propone Quilted, una morbida borsa contraddistinta dall’effetto cuscino dato dalla macro trapuntatura. Sempre capiente ma con una allure più classica la Secret Bag versione Mosaico di Serapian, marchio milanese per eccellenza.

Jimmy Choo Diamond Top Handle

Anche per l’uomo la borsa diventa sempre più un accessorio imprescindibile, spesso in modelli essenziali che traggono ispirazione dal mondo business per diventare oggetti d’uso quotidiano. Prada propone una mini borsa a tracolla o in alternativa una più capiente Tote bag in pelle spazzolata, Louis Vuitton si attiene al proprio heritage con la Keepall in monogram, in alternativa una proposta più glamour, la pochette Soft Trunk in pelle argento effetto crashed. La Dior Pillow pensata da Kim Jones si ispira all’iconica Saddle, in versione più morbida ed essenziale anche grazie alla chiusura CD ton-sur-ton. Estetica più urban street per Matthew M.Williams che per l’uomo Givenchy rivisita il modello Pandora, interpretato in nylon o in pelle sia nella versione piccola che media.