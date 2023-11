Bon ton o di tendenza, una borsa è per sempre

Con il Natale alle porte ci si prepara alla lista di regali da fare e soprattutto scattano le wishlist per quelli che si vorrebbero ricevere, il profumo preferito o per i più fortunati il gioiello adocchiato in qualche vetrina, il maglione di cashmere o la sneaker del momento.

Molto probabilmente nelle liste indirizzate a Babbo Natale da parte delle donne non mancheranno le borse, un’ossessione femminile che diventa quasi un feticcio, stagione dopo stagione.

La scelta e vasta, d’altronde le aziende, soprattutto quelle del lusso sanno bene l’impatto economico degli accessori sui fatturati globali della moda. Le strategie di marketing spingono in particolar modo la promozione degli accessori tanto da costringere designer e stylist a mandare in passerella più borse possibili, sono addirittura arrivati a presentare la doppia borsa come tendenza di stagione come nel caso di Givenchy o di Bottega Veneta solo per citare alcuni brand.

La proposta per l’autunno inverno 2023/24 è veramente ampia, in termini di volumi prima di tutto, ma anche quel che riguarda materiali e pellami, colori e dettagli metallici.

Il trend imperante comunque rimane quello che vede la nuova estetica riappropiarsi di una classicità rinnovata, che abbraccia forme semplici e lineari e soprattutto che predilige volumi ridotti come piccoli bauletti, clutch, piccole tracolle o borsette da indossare sotto il braccio. Uno stile che ben si accompagna a quel bon ton ritrovato di tailleur, gonne a matita, giacche tailor made e abiti romantici.

Coesistono tuttavia anche volumi ampi e spesso innovativi, collezioni come Givenchy, Marni, Ferragamo e anche Hermes esplorano nuovi design assecondando anche la praticità necessaria alla donna contemporanea. Tote bag, ampie tracolle e borse bisaccia dal design innovativo che rimangono tuttavia fedeli alla linearità delle forme riscrivendo una nuova eleganza.

Bon ton Miu Miu