Bvlgari presenta la nuova collezione di gioielli Aeterna

Bvlgari omaggia le sue origini scegliendo Roma per presentare Aeterna, la più importante collezione di alta gioielleria mai realizzata. A fare da sfondo a questo memorabile evento le Terme di Diocleziano che, per la prima volta in assoluto, hanno ospitato una serata simile.

Per l’occasione sono state presentate oltre 500 creazioni esclusive, tra cui anche Alta Orologeria, Borse High-End e Fragranze High-End. Inoltre, per festeggiare il 140º anniversario della gioielleria romana, è stata presentata Serpenti Aeterna, la collana protagonista della collezione che ha richiesto oltre 2.800 ore di lavorazione per prendere forma. Sono i diamanti questa volta i protagonisti scelti per celebrare questo importante anniversario, rappresentando e incarnando perfettamente i valori di Bulgari tra cui creatività, savoir faire e coraggio, diventando il più pregiato dei capolavori mai realizzati dalla maison.

«Omaggio al 140° anniversario di Bvlgari, Serpenti Aeterna è la collana più preziosa che abbiamo mai realizzato. Per l’occasione volevamo creare qualcosa di unico in stile Bvlgari, continuando a sfidare noi stessi e a voler stupire con la scelta di dare ai diamanti il ruolo di protagonisti, includendoli nella famiglia Serpenti. Una collana che simboleggia l’eternità: quella di Bvlgari, espressa attraverso la capacità della Maison di reinventarsi costantemente, e quella di Roma, la città dove tutto ha avuto inizio» ha commentato la Direttrice Creativa Gioielleria Bvlgari, Lucia Silvestri.

La collezione ha attinto all’incredibile eredità lasciata nel corso degli anni dando vita a una linea contemporanea e senza tempo, insomma eterna, rappresentando e omaggiando la maestria del fondatore e gioielliere Sotiro Voulgaris nel campo delle gemme. A presenziare l’evento ospiti internazionali, tra cui i Brand Ambassador Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei, She Qi, Hikari Mori e Alessandro Gassman. Ad avere il privilegio di indossare l’incredibile collana Serpenti Aeterna è stata l’attrice Prianka Chopra Jonas, che ha sfoggiato il meraviglioso girocollo - composto da sette gocce di diamanti D flawless, per un totale di 140,00 carati, e da 698 diamanti baguette - in un abito custom Del Core bianco e nero. Prima dell'inizio dello spettacolo è andata in scena una poetica coreografia, rappresentata dal coreografo e ballerino Sadeck Berrabah e della ballerina Eleonora Abbagnato, che ha visto danza classica e contemporanea mescolarsi. La sfilata, curata da Carine Roitfeld, ha visto sfilare un cast d’eccezione tra cui Carla Bruni, Mariacarla Boscono, Isabella Rosellini e Giacomo Cavalli mentre il Chiostro Ludovisi - situato sopra la grande piscina delle Terme - ha ospitato una grandiosa mostra di gioielli.