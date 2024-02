Addio a Marina Bulgari, regina dei gioielli

È morta a Roma, all’età di 93 anni, Marina Bulgari, nipote del fondatore della celebre maison di gioielleria. Appassionata creatrice di gioielli, il suo stile inconfondibile la rese celebre in tutto il mondo.

Le sue creazioni furono apprezzate e indossate da dive come Sophia Loren e celebrities come Ivana Trump. Dopo aver fatto parte per anni dell’azienda di famiglia, nel 1976, Marina decise infatti di lanciare il suo marchio - Marina B - caratterizzato da gioielli dallo stile unico, prettamente geometrico. «Mia zia era una visionaria, una donna straordinaria. Mi ha insegnato il coraggio e la determinazione. Era una designer eccezionale che ha portato tante innovazioni nel settore della gioielleria» ha raccontato una delle nipoti, Laura Calissoni Colnaghi.

Durante la sua carriera come design, Marina Bulgari introdusse molte tecniche innovative per la creazione dei gioielli, a partire dal «giunto cardanico» per legare tra loro le pietre preziose, passando poi per una nuova montatura a molla e una reinterpretazione del pavé di diamanti. A lei si deve anche l’ideazione di un nuovo stile di taglio delle pietre, divenuto nel tempo icona, «The Chestnut», una sorta di triangolo smussato.