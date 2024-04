Mary Katrantzou è la prima direttrice creativa accessori di Bulgari

Bulgari annuncia il suo primo direttore creativo per la sezione accessori e pelletteria. Una posizione nuova all'interno del prestigioso marchio di gioielleria, che si sublima in un ruolo mai occupato prima da un designer in 140 anni di storia.

Sarà Mary Katrantzou — già collaboratrice di lunga data della maison — a occuparsi della direzione creativa della pelletteria e degli accessori di Bulgari, inclusa la collezione di borse e pochette one-of-a-kind di alta gioielleria.

Classe 1983, greca di origine, come Sotirio Bulgari, fondatore della casa di gioielli nel XIX secolo, la creativa ha dichiarato, in una nota condivisa: «Il ricco patrimonio culturale e le doppie radici greco-romane di Bvlgari hanno giocato un ruolo fondamentale nella mia formazione di designer. Ho sempre tratto ispirazione dai codici estetici e dal sincretismo di Bvlgari, dalla sua maestria nell’uso dei colori e dell’intensità della sua narrazione. Sono profondamente onorata di essere la prima direttrice creativa Accessori Bvlgari Un nuovo capitolo che vorrei elevasse la vita quotidiana a una forma d’arte».

Alle sue parole si uniscono quelle del CEO di Bulgari, Jean-Christophe Babin: «L’arrivo di Mary come direttrice creativa accessori ci rende molto orgogliosi. Mary condivide con Bvlgari non solo le origini greche, ma soprattutto la ricerca dell’eccellenza nella scelta dei materiali e nel modo in cui vengono trasformati con un’enfasi particolare sull'artigianalità, oltre ad un amore appassionato per i colori. Siamo certi che quello che stiamo iniziando sarà, grazie alla sua visione, un percorso ricco di successi».

La collezione di debutto di Mary Katrantzou sarà disponibile nelle boutique di tutto il mondo a partire da agosto 2024.