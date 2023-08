Mini mania

Il 2023 ha segnato il grande ritorno della mini. Nell’anno della scomparsa della sua ideatrice - Mary Quant - la minigonna è stata una presenza costante sulle passerelle. Dalla versione utility maxi tasche (e lingerie in vista) presentata da Miu Miu, passando per le trasparenze di MSGM e Missoni, fino ad arrivare alla versione maschile in pelle firmata Ludovic de Saint Sernin. Secondo il profilo «data, but make it fashion» - perché lo stile è soggettivo, ma i numeri non lo sono - le minigonne hanno rappresentato il 42% dell’intera collezione primavera estate 2023 di Chanel.

Un trend che sembra aver conquistato anche la moda uomo che per il 2024 ha portato in passerella bermuda e micro short. Ma la tendenza «mini» non si ferma certo all’abbigliamento.

Pharrell Williams (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)

Le micro bag - borse così piccole da non riuscire neanche a contenere il nostro smartphone (a meno che si tratti dell’ultimo Flip phone di Samsung) - sono ancora una volta l’accessorio più desiderato. Al secondo posto della classifica mensile stilata da Mr.Bags sulle borse più ambite troviamo infatti la nuovissima pouch Extra Pocket di Loro Piana (disponibile da 11,5 centimetri di larghezza a 27cm), la Lady D-Joy di Dior, il mini zainetto di Chanel e la mini Lindy di Hermès. Compaiono anche la versione extra small dell’iconica Triomphe di Celine, la pochette micro Vanity di Louis Vuitton e la Brick Cassette di Bottega Veneta che, per l’occasione, si è ristretta come in quel film Disney anni Novanta.

Certo non si può parlare di micro bag senza parlare di Jacquemus e del suo show Versailles dove la piccola Chiquito (con i suoi 12x9 centimetri) ha dovuto cedere il posto a una borsa ancora più microscopica: Le porte Bambino, “ufficialmente” custodia per Airpods di soli 9 x 5,5 centimetri.

Micro quanto gli occhiali da sole (firmati Tiffany & Co.) sfoggiati da Pharrell Williams. Lenti microscopiche circondate da 80 diamanti taglio tondo e taglio baguette, per un totale di 20 carati.

La «mini mania» non risparmia neanche il settore beauty che, complice la ripresa del turismo e di conseguenza la necessità di viaggiare leggeri, propone confezioni sempre più piccole e facili da portare con sé. A partire dalla collezione Chanel Codes Couleur con i suoi specchietti da borsetta in nove diverse tonalità, dal rosa Ballerina al brillante rosso Incendiaire.

