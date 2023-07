Ucraina, Xi ha ammonito Putin contro attacco nucleare

Il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia il collega Vladimir Putin dall'uso di armi nucleari in Ucraina. Lo riporta il Financial Times secondo cui il messaggio è stato consegnato durante la visita di stato del presidente cinese a Mosca a marzo. «Da allora - scrive il quotidiano inglese - i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a ritirarsi dalle sue velate minacce di usare un'arma nucleare contro l'Ucraina». La rivelazione sembra confermare come Pechino nutra preoccupazioni per la guerra della Russia anche se offre un tacito sostegno a Mosca.

La Cina si e' costantemente opposta all'uso di armi nucleari in Ucraina nelle sue dichiarazioni pubbliche. Ma molti dei sostenitori di Kiev hanno dubitato del reale impegno di Pechino data la partnership "senza limiti" di Xi con Putin e un "piano di pace" che si sovrappone pesantemente ai punti di discussione russi.