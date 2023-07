Voghera, mamma strangola il figlio di 1 anno e chiama i soccorsi: «Ho ucciso Luca»

Una mamma avrebbe strangolato a morte il proprio figlio di un anno questa mattina venerdì 14 luglio a Voghera (Pavia). Dopodiché, Elisa Roveda, intorno alle 9 del mattino, sola in casa con il figlio, avrebbe chiamato l'intervento dei soccorsi, colta dalla disperazione del suo stesso atto omicida. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo Luca. Il compagno era uscito per andare al lavoro. La donna è stata arrestata questa mattina dai carabinieri.



Al telefono Roveda, impiegata 45enne italiana, avrebbe detto: «Ho ucciso mio figlio». Al momento si trova in ospedale nel reparto di psichiatria al Policlinico San Matteo e verrà sottoposta in stato di fermo. Presto sarà sentita dai magistrati che si occupano del caso.