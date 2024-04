Via libera definitivo del Consiglio europeo al Patto di stabilità

E' stato dato il via libera finale del Consiglio dell'Unione Europea al nuovo Patto di stabilità. Il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'Agricoltura, a Lussemburgo. Il pacchetto è stato approvato, incluso il testo in cui era necessaria l'unanimità. Il Belgio si è astenuto al regolamento sul coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, sul quale tuttavia non era necessaria l'unanimità. Con l'approvazione di oggi il nuovo Patto di stabilità può entrare in vigore.