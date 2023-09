Ustica, Parigi: "La Francia ha giÃ  fornito ogni elemento"

"Su questa tragedia la Francia ha fornito ogni elemento in suo possesso ogni volta che le è stato chiesto": lo fa sapere il Quai d'Orsay, sollecitato dopo la pubblicazione dell'intervista all'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sul disastro di Ustica. L'ex presidente del Consiglio italiano, ricostruendo su Repubblica i fatti del 27 giugno 1980, ha raccontato di un piano per abbattere l'aereo su cui doveva viaggiare il leader libico Gheddafi, fallito per un errore (mentre Gheddafi, avvisato da Craxi, non era mai salito su quell'aereo). Responsabile la Francia con il via libera degli Stati Uniti. Il ministero francese ha aggiunto che ogni informazione è stata fornita all'Italia in questi anni "soprattutto nel quadro delle inchieste condotte dalla giustizia italiana" e ha concluso: "Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l'Italia se ce lo chiederà".