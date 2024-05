Ufficiale: Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina

Spagna e Irlanda sono pronte al riconoscimento di uno Stato palestinese. L'annuncio è stato dato dai due premier. Quello spagnolo, Pedro Sanchez, ha ufficializzato al Congresso che il riconoscimento avverrà il prossimo 28 maggio mentre quello irlandese, Simon Harris, ha anticipato la decisione nel corso di una conferenza stampa. Stesso annuncio, con data 28 maggio, è stato fatto dalla Norvegia.

Il ministro degli Esteri Israel Katz ha ordinato "l'immediato ritorno in Israele" degli ambasciatori in Irlanda e Norvegia "per consultazioni, alla luce della decisione di questi Paesi di annunciare il riconoscimento di uno Stato palestinese". Katz ha denunciato che "Irlanda e Norvegia intendono inviare oggi un messaggio ai palestinesi e al mondo intero: il terrorismo paga"