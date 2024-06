Kate Middleton: la prima uscita pubblica dopo la malattia è al Trooping the Colour

Re Carlo ha inaugurato la parata di 'Trooping the Colour' a Londra per celebrare il suo compleanno ufficiale. Il monarca, 75 anni, ha guidato il corteo in carrozza con la regina Camilla, segnando il suo ritorno dopo le cure per il cancro.

Kate Middleton, accompagnata dal principe William e dai loro tre figli, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo sei mesi di assenza dovuta alla sua battaglia contro il cancro.

Nonostante la giornata grigia, migliaia di persone hanno assistito alla parata, con Carlo e Camilla in una carrozza coperta e Kate con i figli in un'altra. William ha cavalcato accanto alla carrozza reale.

La tradizionale celebrazione di giugno per il compleanno dei sovrani britannici continua, con re Carlo che compirà 76 anni a novembre.