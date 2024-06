Elezioni europee: tutti gli eletti in Italia e le preferenze

Ecco tutti i candidati eletti che hanno conquistato un seggio nel Parlamento Europeo in questo voto dell'8 e 9 giugno.

Fratelli d’Italia (25)

Carlo Fidanza; Mario Mantovani; Giovanni Crosetto; Lara Magoni; Pietro Fiocchi; Mariateresa Vivaldini; Paolo Inselvini; Elena Donazzan; Stefano Cavedagna; Sergio Berlato; Alessandro Ciriani; Daniele Polato; Piergiacomo Sibiano; Nicola Procaccini; Marco Squarta; Carlo Ciccioli; Antonella Sberna; Francesco Torselli; Alberico Gambino; Francesco Ventola; Denis Nesci; Michele Picaro; Chiara Gemma; Giuseppe Milazzo; Ruggero Razza.

Pd (21)

Cecilia Strada; Giorgio Gori; Alessandro Zan (eletto in nord ovest e nord est); Irene Tinagli; Brando Benifei; Piefrancesco Maran/Annalisa Corrado (dipende da che circoscrizione sceglie Alessandro Zan); Stefano Bonaccini; Alessandra Moretti; Elisabetta Gualmini; Dario Nardella; Matteo Ricci; Nicola Zingaretti; Camilla Laureti; Alessia Morani (Marco Tarquinio dista 4000 preferenze con 2600 sezioni da inserire su eligendo); Antonio Decaro; Lucia Annunziata; Raffaele Topo; Giuseppina Picierno; Alessandro Ruotolo; Georgia Tramacere; Giuseppe Lupo.

M5s (8)

Gaetano Pedullà; Sabrina Pignedoli; Carolina Morace; Ginaluca Ferrara (Dario Tamburrano dista 800 preferenze con 2600 sezioni da inserire); Pasquale Tridico; Valentina Palmisano; Mario Furore; Giuseppe Antoci.

Fi (7+1)

Letizia Moratti; Massimiliano Salini; Herbert Dorfmann (quota SVP); Salvatore De Meo; Fulvio Martusciello; Giuseppina Princi; Edmondo Tamajo; Marco Falcone.

Lega (8)

Roberto Vannacci ; Silvia Sardone; Isabella Tovaglieri; Anna Maria Cisint; Raffaele Stancanelli; Angelo Ciocca/ Paolo Borchia/Susanna Ceccardi/ Aldo Patriciello (Vannacci toglie il posto a uno di loro).

Avs (7)

Ilaria Salis; Mimmo Lucano ; Benedetta Scuderi/Cristina Guarda/Francesco Borrelli/Leoluca Orlando; Ignazio Marino.

I più votati

Nelle elezioni europee del 2024, Giorgia Meloni emerge come la figura più votata, in tutte e cinque le circoscrizioni con un totale di oltre 2,4 milioni di preferenze, la leader del partito registra un notevole consenso popolare, confermando il crescente sostegno per la sua leadership e la sua agenda politica.

Anche il "generale", Roberto Vannacci figura di spicco della Lega fortemente appoggiata da Matteo Salvini, ha ottenuto risultati significativi, superando il mezzo milione di preferenze con un totale di 532.368 voti. Vannacci è risultato il primo nel partito in quattro delle cinque circoscrizioni, eccetto nelle Isole dove si è posizionato secondo dietro a Raffaele Stancanelli. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha conquistato un totale di 395mila preferenze, confermando il suo sostegno a livello nazionale. Tajani ha ricevuto particolare apprezzamento nelle regioni del Sud, dove ha ottenuto una quota significativa di 145mila voti.

Il centro sinistra fa il pieno di voti con alcuni candidati come il sindaco uscente di Bari Antonio De Caro, il più votato all’interno del Partito Democratico. De Caro candidato nella circoscrizione meridionale, è stato eletto con 495.918 preferenze. Anche Cecilia Strada, con 282mila voti e la giornalista Lucia Annunziata, capolista della circoscrizione Sud con 241mila preferenze, hanno ottenuto risultati significativi. Da non sottovalutare il successo di Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che ha conquistato oltre 170mila voti, garantendosi l'elezione. L’ex sindaco di Riace Domenico Lucano, candidato con Avs in quattro circoscrizioni, ha preso oltre 190mila preferenze. Ha superato le duecentomila preferenze anche l'altro capolista del Pd, Giorgio Gori, con 210mila voti nella circoscrizione Nord Ovest e 178.275 nella sua regione. La segretaria del Pd Elly Schlein candidata solo al Centro e nelle Isole, nella prima circoscrizione ha ricevuto circa 120mila voti personali, e in totale le preferenze a lei indirizzate sono 206.537. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini capolista nel Nordest, ha ricevuto 389.284 voti mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella candidato con il Partito Democratico ha sfiorato le 100mila preferenze.

In queste elezioni i 5 stelle perdono consensi e tra i pochi eletti spicca il nome di Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps e capolista al Sud per M5s che ha ottenuto 117mila voti.