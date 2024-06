L'abito scelto da Kate per il ritorno in pubblico

A sei mesi dalla sua ultima apparizione pubblica, Kate Middleton appare sorridente, accompagnata dei tre figli, durante la parata per celebrare il compleanno del re.

La Principessa di Galles ha partecipato al Trooping the Colours ogni anno da quando ha sposato il Principe William nel 2011, ad eccezione del 2020 e del 2021, quando l'evento reale è stato ridimensionato a causa della pandemia.

Per l’occasione, Kate ha deciso di indossare un abito bianco con dettagli neri, disegnato da una delle sue stiliste preferite: Jenny Packham. A completare il look, un cappello in tinta di Philip Treacy, décolleté bianche Jimmy Choo e orecchini di perle di Cassandra Goad — già indossate per il battesimo del principe Louis nel 2018 e a Wimbledon nel 2023 — unico dettaglio prezioso insieme alla spilla recante l’insignia delle Guardie irlandesi (di cui è colonnello onorario, ndr). Tra le mani una piccola pochette nera firmata Mulberry.

(Getty Images)

L’abito, dal design classico, ricorda un altro abito indossato da Kate, a pochi giorni dall’incoronazione di re Carlo nel maggio 2023, per incontrare i sudditi radunati a Buckingham Palace. In quell’occasione, l’abito — che presentava una semplice cintura nera in vita — era stato abbinato a un paio di décolleté firmate Aquazzurra, una pochette di Prada in raso e agli orecchini con perle del Bahrain della defunta regina Elisabetta II. Un ennesimo esempio dell’impegno della principessa verso la sostenibilità, tema altrettanto caro all’attuale sovrano d’Inghilterra.