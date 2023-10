Taxi: sciopero di 24 ore il 10 ottobre

Il 10 ottobre è previsto uno sciopero di 24 ore dei conducenti di taxi, il cui motivo principale è il decreto Asset. Questo provvedimento, afferma l'Usb Taxi, è stato deliberatamente elaborato durante la stagione estiva e ha avuto tempi di approvazione fortemente limitati, con soli 60 giorni a disposizione.

L'Usb Taxi ha annunciato la protesta in programma per il prossimo martedì, insieme ad altre organizzazioni sindacali. Secondo l'Usb Taxi, il decreto Asset è stato definito in maniera inopportuna, e questa definizione rappresenta soltanto una delle tante critiche rivolte al provvedimento. Gli enti locali e il governo, sostiene l'Usb Taxi, si stanno scambiando responsabilità riguardo all'aumento delle licenze senza presentare dati concreti a supporto delle loro decisioni.