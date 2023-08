Stupro di gruppo: sei adolescenti abusano di due 13enni a Caivano, Napoli

Al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, due cugine di 13 anni sarebbero state violentate da un gruppo di sei adolescenti, tra cui anche un 19enne. È successo a inizio dello scorso luglio, come riportano le fonti, ma da agosto è partita l'inchiesta per scovare i colpevoli della violenza. L'unico maggiorenne del gruppo sarebbe stato individuato e fermato. Ora gli inquirenti stanno ora passando al setaccio alcuni telefoni in cerca di indizi che possano far identificare la comitiva di adolescenti.