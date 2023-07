Sciopero voli, a rischio oltre mille voli nazionali e internazionali per domani 15 luglio

Giornata di sciopero dei voli. Sarebbero oltre mille i voli a rischio, nazionali e internazionali, che sarebbero in programma per la giornata di domani sabato 15 luglio. Uno sciopero che avrà pesanti ripercussioni considerando le partenze dei vacanzieri in questo periodo. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ma saranno inevitabili le ricadute su tutti i voli della giornata, con ritardi e cancellazioni. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato la mobilitazione generale.



Allo stesso tempo Ita ha assicurato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40%, secondo la compagnia di bandiera, riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.