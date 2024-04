Schlein: “Non candideremo Ilaria Salis”

Elly Schlein ha dichiarato che l'ipotesi di una candidatura di Ilaria Salis non è attualmente in discussione. Ha incontrato il padre di Salis per discutere di come aiutare la giovane a superare la sua situazione attuale. Schlein si concentra sulla costruzione di una squadra per le prossime elezioni europee, mirando a un'Europa più verde, sociale e giusta. La sua valutazione su eventuali candidature sarà fatta una volta completata la formazione della squadra.