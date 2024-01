Salvini: 'Non mi candido alle Europee, candiderei Vannacci'. Il generale: 'Valuterò'

Matteo Salvini si tira fuori dalla corsa per le Europee.

"Non mi candido alle elezioni europee. Continuerò a fare il ministro", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 'Quarta Repubblica' su Rete 4, che ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe candidare Vannacci, un’altra delle vittime della sinistra radical chic".

"Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato", ha risposto prontamente il generale Roberto Vannacci, commentando le parole di Salvini.