Renzi: «Berlusconi voleva far saltare in aria Costanzo? Tesi folle»

Oggi venerdì 14 luglio Matteo Renzi è tornato sull’inchiesta della procura di Firenze sulle stragi del ’93, affermando: «La Procura di Firenze guidata da Luca Turco ha lavorato per ore e ore sulla tesi di Berlusconi aiutato dalla mafia con le stragi del 1993: per me questa tesi è folle». Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua e-news. «Dopo di che qualcuno crede che Berlusconi volesse far saltare in aria Maurizio Costanzo perché egli parlava male della mafia peraltro su Canale 5? Penso che siamo fuori dal mondo», aggiunge: «Ma ove volessimo accedere a questa tesi assurda Berlusconi non aveva bisogno del tritolo, poteva cambiare i palinsesti; la Tv da cui Costanzo attaccava la mafia era la Tv di Berlusconi».