Razzismo contro Maignan: identificati e denunciati altri 4 tifosi

La Questura di Udine ha identificato altre 4 persone responsabili dei cori razzisti contro Maignan in Udinese-Milan. Si tratta di due uomini ed una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine e di un uomo di 42 anni di Udine, tutti deferiti in stato di libertà' alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le attività di indagine. Contestualmente il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei suoi confronti un Daspo per la durata di cinque anni (misura massima prevista trattandosi di soggetti non recidivi).