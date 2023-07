Prigozhin riapparso in Bielorussia, nel video: «resteremo qui per un po'»

Un nuovo video di Prigozhin è stato diffuso da Wagner, dove il comandante della milizia privata dà il benvenuto in Bielorussia ai suoi uomini, dicendo che resteranno lì «per un po' di tempo», e aggiunge: «Renderemo l'esercito bielorusso il secondo più forte nel mondo e se necessario lotteremo per loro». Sostiene, ancora, che quanto avviene sul fronte ucraino è «una disgrazia a cui non dovremmo prendere parte». Il capo del Gruppo Wagner era stato visto allontanarsi a bordo di un'auto prima di far perdere le sue tracce.

Il capo dell'intelligence estera britannica (MI6), Richard Moore, resta convinto che Vladimir Putin sia stato indebolito dalla recente rivolta rientrata dei mercenari del gruppo Wagner e che alla fine non abbia avuto "altra scelta" se non raggiungere un qualche accordo di compromesso con Yevgeny Prigozhin