Patrick Zaki «è stato condannato a tre anni». A dichiararlo è stato uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki su 3 anni di condanna dovrà scontare un anno e due mesi in carcere, visti i ventidue mesi di custodia cautelare già scontati in prigione fino al dicembre 2021. Il ricercatore egiziano ha passato 22 mesi in custodia cautelare in prigione fino al dicembre 2021. La legale principale di Patrick Zaki ha annunciato un ricorso contro la condanna inflitta oggi al ricercatore e attivista: «Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy», ha detto Hoda Nasrallah.

L'attivista è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. Zaki è stato condannato per un post pubblicato nel 2020 e la sentenza non è soggetta ad appello. Sotto processo in Egitto dal 2020, impegnato a favore dei diritti umani e sotto accusa per opinioni politiche espresse sui social, Zaki è stato scarcerato dopo quasi due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021. Dodici giorni fa si è laureato con lode all'università di Bologna con una tesi sul giornalismo, media e impegno pubblico. A giugno aveva fatto richiesta di rientrare in Italia, ma l'Egitto aveva mantenuto il divieto di viaggiare per il ricercatore.