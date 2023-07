Orsa JJ4, arriva l’autorizzazione al trasferimento in Romania

La Romania si è espressa favorevolmente all'importazione e trasferimento dell'orsa JJ4 dal centro Casteller di Trento al Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti. Il Mase ha acquisito la disponibilità dell'autorità rumena ad autorizzare il trasferimento dell'animale. L’orsa Gaia, JJ4, è stata accusata della morte dell’escursionista Andrea Papi in Trentino lo scorso aprile. Si attende ora l'udienza del Consiglio di Stato del prossimo 13 luglio

L’Accademia Romena Commissione per la protezione dei monumenti naturali (CMN), autorità scientifica della Commissione CITES rumena, ha rilasciato di recente l’autorizzazione. JJ4 potrebbe essere dunque ricollocata nel santuario Libearty Bear Sanctuary, a Zărnești, oasi in cui vivono tanti altri orsi bruni con alle spalle storie dolorose. Il rifugio era stato indicato dall’associazione animalista LAV in quanto soddisferebbe i criteri di sicurezza e benessere animale tali da garantire a JJ4 una vita dignitosa contro chi la vuole invece morta.