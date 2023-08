Omicidio Saman, via libera del Pakistan all'estradizione del padre

Nuova svolta nel processo per la morte della giovane Saman, uccisa dai famigliari all'età di 18 anni perché voleva adeguarsi a stili di vita occidentali. Il ministro degli Interni pachistano ha concesso l'estradizione di Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia , avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Un funzionario del Ministero dell'Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà "portato in Italia con un aereo charter". Nel tentativo di bloccare l'estradizione, l'avvocato di Abbas ha presentato un ricorso all'Alta corte, l'udienza è fissata per oggi.