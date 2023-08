Niger, 36 italiani rimpatriati. Tajani: «In 40 hanno deciso di rimanere»

Una situazione complessa, quella del Niger dopo il colpo di stato, per la quale anche altri Paesi si stanno affrettando a far rientrare i propri connazionali. Il volo speciale dell'Aeronautica militare per il rimpatrio degli italiani che hanno deciso di lasciare il Niger dopo il colpo di Stato è partito da Niamey con a bordo 87 passeggeri, di cui 36 italiani, ed è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 5:11 del mattino. Il ministro Tajani: «Abbiamo dimostrato efficienza e gioco di squadra».

In Niger restano ancora una quarantina di concittadini italiani che hanno deciso di rimanere nel Paese, e sono in gran parte operatori delle Ong di grande esperienza che conoscono la realtà nigerina. Lo ha dichiarato a “Rainews24” il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Sono contattati costantemente dalla nostra ambasciata, che rimane pienamente operativa, e dall’unità di crisi della Farnesina», ha aggiunto.