Tutti gli affari della Cina in Niger

La Cina, il secondo più grande investitore straniero del Niger dopo l'ex potenza coloniale francese, negli ultimi due decenni ha investito miliardi di dollari nella nazione senza sbocco sul mare dell'Africa occidentale, principalmente per l'esplorazione di petrolio e nelle miniere uranio. Dal colpo di stato della scorsa settimana, in cui i leader militari hanno arrestato il presidente del Niger Mohamed Bazoum e alcuni ministri e istituito un governo militare, la Cina attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning prima è rimasta in silenzio, poi ha affermato di monitorare attentamente la situazione: «Stiamo seguendo da vicino lo sviluppo della situazione in Niger e abbiamo preso nota delle dichiarazioni dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale in merito. La Cina invita le parti interessate in Niger ad agire nell'interesse fondamentale del Paese e del suo popolo, risolvere pacificamente le divergenze attraverso il dialogo, ristabilire l'ordine in tempi brevi e salvaguardare la pace, la stabilità e lo sviluppo complessivi della nazione». Si tratta di dichiarazioni prudenti che nascondono le preoccupazioni di Pechino che in Niger ha investito qualcosa come 2,68 miliardi di dollari (dato alla fine del 2020) dato reso noto dall'ambasciata degli Stati Uniti in Niger. Come scrive la Reuters i più importanti investimenti sono stati fatti del gigante energetico statale PetroChina e della società nucleare nazionale CNNC.

Il Niger e il petrolio

Il Niger ha iniziato a produrre petrolio nel 2011 quando il giacimento petrolifero di Agadem, una joint venture tra il governo e PetroChina , ha iniziato a funzionare. Sempre nell’approfondimento della Reuters si legge che PetroChina ha stipulato un accordo di condivisione della produzione nel 2008 con il governo nigeriano per sviluppare il giacimento, situato a circa 1.600 km (1.000 miglia) a est della capitale Niamey, con riserve stimate di 650 milioni di barili. Nell'ambito dell'accordo, PetroChina ha investito nella costruzione della raffineria SORAZ, situata a 460 km di distanza nella città meridionale di Zinder, vicino al confine con la Nigeria. PetroChina inoltre, detiene una partecipazione del 60% nella raffineria, che ha una capacità di 20.000 barili al giorno e rifornisce principalmente il mercato nazionale dei carburanti nigerino mentre la restante quota è detenuta dal governo nigeriano.

Il gasdotto

Nel settembre 2019, PetroChina ha siglato un altro accordo con il governo nigeriano per la posa di un gasdotto lungo 2.000 km tra il giacimento di Agadem e la città portuale del Benin di Cotonou. Nella seconda fase dell’investimento è prevista una seconda fase di sviluppo del giacimento di Agadem e come dichiarato dal Ministero del Commercio cinese, l'investimento totale nella pipeline e nello sviluppo della seconda fase dovrebbe raggiungere i 4 miliardi di dollari. L'oleodotto, il più lungo del suo genere in Africa, è stato progettato per trasportare 90.000 barili al giorno, secondo il Ministero del Commercio cinese. Allo stato attuale secondo una nota di PetroChina il progetto è stato completato al 63%. Nel maggio di quest'anno, Sinopec compagnia statale cinese per il petrolio e il gas , ha stipulato un memorandum d'intesa con il governo del Niger, aprendo la strada a un'ulteriore potenziale cooperazione tra Pechino e Niamey nel settore del petrolio e del gas.

La Cina e l’uranio del Niger

Nel 2007, la China National Nuclear Corporation (CNNC) di proprietà statale ha avviato una joint venture con il governo nigeriano per sviluppare la miniera di uranio di Azelik nel centro del paese. Secondo la Reuters CNNC possiede il 37,2% del progetto, con un ulteriore 24,8% di proprietà dell'entità di investimento cinese ZXJOY Invest, secondo un deposito del 2010 presso la Borsa di Hong Kong. Il governo nigerino ha ricevuto un prestito di 650 milioni di yuan ($ 90,93 milioni) dalla Eximbank di proprietà statale cinese per sostenere lo sviluppo del progetto nel 2009. La miniera ha riserve totali stimate di 11.227 tonnellate e una capacità di produzione annua di 700 tonnellate, secondo il deposito. Il progetto è stato interrotto nel 2015 a causa di condizioni di mercato sfavorevoli. Il Niger, che ha i minerali di uranio di più alta qualità dell'Africa , ha prodotto 2.020 tonnellate di uranio nel 2022, circa il 5% della produzione mineraria mondiale, secondo la World Nuclear Association.

Gli accordi prima del golpe in Niger

La nazione dell'Africa occidentale del Niger e la Cina hanno siglato lo scorso 6 luglio 2023 una serie di accordi che includono un parco industriale, un oleodotto e una miniera di uranio. L'ambasciatore cinese in Niger, Jiang Feng, ha affermato che la Cina costruirà un parco industriale che avrebbe un impatto su industrie tra cui agroalimentare, manifatturiero, minerario e immobiliare, secondo un tweet dall'account ufficiale del presidente nigeriano Mohamed Bazoum. Ha affermato che l'accordo è il risultato di un forum sugli investimenti Cina-Niger tenutosi nell’aprile scorso. Come riferito da Voice of America qualche giorno prima della sigla di questi accordi una delegazione della National Uranium Company of China, o CNUC, ha discusso « la ripresa dell'esplorazione e dell'estrazione dell'uranio nelle regioni settentrionali del Niger nove anni dopo che il progetto era stato abbandonato a causa delle scarse vendite della merce sui mercati internazionali». All’epoca Ousseini Hadizatou Yacouba ministro delle miniere del Niger che è stato negli scorsi giorni arrestato dai golpisti aveva dichiarato: « I prezzi dell'uranio sono ora favorevoli a livello internazionale. Spetta a noi sviluppare meglio questo settore con tutti i partner, compreso il CNUC, che hanno già i permessi operativi». Yacouba e Xing Yongguo, presidente del CNUC, avevano firmato un nuovo accordo a Niamey il 27 giugno 2023 per rilanciare le attività presso il sito di uranio di Arlit nella regione di Agadez, nel nord del Niger. Il progetto fa parte di uno sforzo continuo di Pechino per investire nei paesi africani. La Cina è il più grande partner commerciale dell'Africa con scambi commerciali bilaterali per un totale di oltre 200 miliardi di dollari all'anno. Più di 10.000 aziende cinesi hanno stretto partnership in tutto il continente dal 2005, con un investimento stimato di 300 miliardi di dollari in progetti, secondo un rapporto della commissione per gli affari esteri della Camera degli Stati Uniti. Ora con golpe in Niger tutti questi progetti rischiano di arenarsi e di certo Pechino non resterà ferma a guardare.