Niger, Tajani: «Volo speciale per gli italiani che vogliono tornare»

Il governo italiano offre ai concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso dopo il golpe nel Paese».



Fonti della Farnesina hanno precisato che non tutti i cittadini italiani presenti vogliono lasciare il Paese e fanno notare che la situazione «al momento è tranquilla». Sono 91 i cittadini italiani presenti nel Paese africano, da mercoledì sera in mano a una giunta militare che ha disarcionato il governo del presidente Mohamed Bazoum.