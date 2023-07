Zelensky contro la Nato: «Assurdi i rinvii sull'Ucraina»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram dichiara che l'incertezza sul futuro di Kiev nell'Alleanza incoraggia la Russia a continuare la guerra, e sottolinea: «È inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'Ucraina alla Nato e che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito».



«Rispettiamo i nostri alleati - scrive il leader ucraino che si sta recando a Vilnius -. Apprezziamo la sicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una conversazione aperta. Ma anche l'Ucraina merita rispetto».