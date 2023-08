Omicidio a Napoli: 24enne ucciso per uno scooter parcheggiato male

A Napoli un ragazzo di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, è stato ucciso con un colpo di pistola. Il movente sarebbe un motorino parcheggiato male. L'omicidio è avvenuto nella centralissima piazza Municipio, dove questa mattina all'alba è stato ritrovato il corpo della vittima. Il 24enne Cutolo è incensurato e non risultano legami con la criminalità organizzata. Da quanto si apprende, la giovane vittima era un musicista della Nuova Orchestra Scarlatti. Il presunto omicida ha 16anni, ed è stato portato in Questura a Napoli per sottoporlo ad interrogatorio.