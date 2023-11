Milano-Cortina: Cio blocca il recupero della pista da bob di Cesana

È una vicenda che non trova pace quella della pista da bob per le prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina. Dopo l'annuncio della delocalizzazione della pista tra le vallate di Saint Moritz e la conseguente richiesta da parte della politica italiana di rivalutare aree come quella di Cesana Pariol, in Piemonte, arriva il no definivo del Cio. Il recupero della pista, famosa per aver visto la vittoria di personaggi illustri dello sport invernale come Armin Zoeggeler, era stato ribadito solo tre giorni fa dal vice premier Antonio Tajani che aveva sottolineato: "Giusto riutilizzare questo sito e spendere in Italia i soldi del bob olimpico",