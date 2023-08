Ciclista coinvolta in incidente stradale a Milano: è in prognosi riservata

Nuovo incidente stradale a Milano che vede coinvolto un ciclista. La vettura, una Smart, si è ribaltata in corso XXII Marzo e ha abbattuto un palo che è caduto su una donna di 43 anni in bici. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la ciclista è rimasta incastrata e sembrerebbe in condizioni gravissime, ferite anche due persone in auto. In tutto, ci sono quindi tre feriti, sul posto anche gli operatori del 118.