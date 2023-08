Milano, ciclista viene investita e muore nell'incidente con un autocarro

Questa mattina a Milano una 28enne in bicicletta è stata investita da un camion nei pressi dell'incrocio e dell'attraversamento pedonale, in viale Caldara, a pochi passi da Porta Romana. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi 29 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma le condizioni della donna erano gravi e non c'è stato nulla da fare: è deceduta.