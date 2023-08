Maltempo: frana tra Italia e Francia, treni sospesi e nubifragio in Liguria

Negli ultimi giorni il maltempo si sta abbattendo sul centro nord dell'Italia con piogge torrenziali e venti forti. Diversi automobilisti sono stati testimoni della frana al Comune di Freney, poco distante da Bardonecchia, all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne: un crollo che per fortuna non ha avuto conseguenze alcune sulle persone. Invece sulla città di Genova la tempesta ha portato 80 millimetri di pioggia in meno di un'ora oltre alla caduta di centinaia di fulmini. Inoltre la città di Rapallo è stata allagata dal nubifragio.



Chiusura parziale dell’autostrada A43 all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne vicino al confine con l'Italia. Sospesa anche la linea del traffico ferroviario tra Francia e Italia, in particolare sono stati sospesi i treni ad alta velocità Milano-Parigi. Il ministro dei Trasporti francese, Clement Beaune, ha dichiarato che il ritorno alla normalità dei servizi ferroviari potrebbe richiedere lavori per diversi giorni, forse una settimana.